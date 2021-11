Motorcrossmama Kelly Tureluren beleeft het allemaal opnieuw met zoon Liam

door Niels Christiaens

In de motorcross zit het seizoen van Liam Everts erop. Tijdens de trainingen in Mantova waar de voorlaatste grote prijs in de EMX wordt gereden, kwam Everts ongelukkig ten val. Een scan heeft intussen een barstje in het schouderblad aan het licht gebracht. Einde seizoen en dus ook weer wat zorgen voor vader en moeder. En het is vooral de mama, Kelly, die soms met schrik langs het parcours staat. "Veel meer dan destijds bij Stefan.", zegt ze. Tijd voor een gesprek met een motorcrossmoeder.