Laurens Vanthoor heeft Belgische autosportgeschiedenis geschreven. De racepiloot uit Heusden-Zolder is wereldkampioen uithouding geworden aan de zijde van de Fransman Kevin Estre en de Duitser met Belgische roots André Loterer. In de slotmanche in de acht uur van Bahrein werd de Porsche van het trio pas elfde, maar dat was voldoende voor de wereldtitel. Vanthoor is de eerste Belgische wereldkampioen uithouding sinds Jacky Ickx in 1983. Hij was druk gesoliciteerd vandaag, maar maakte toch tijd voor ons in de coulissen.