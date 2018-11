In Dilsen-Stokkem heeft Yuhan Tan zich vandaag tot Vlaams kampioen badminton gekroond. Hij versloeg in de enkel A-finale Stijn De Langhe in drie sets. Het was voor het eerst sinds lang dat het Vlaams kampioenschap nog eens op Limburgse bodem werd gehouden. En het was dus meteen een blij weerzien met de tweevoudige Olympiër Yuhan Tan.