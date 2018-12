Nipte nederlaag voor Limburg United bij Okapi Aalstar

In het volleybal ging Greenyard Maaseik gisteren op zoek naar een ticket voor de bekerfinale in het Sportpaleis. Na de nederlaag in Roeselare moest Maaseik gisteren met 3-1 of 3-0 winnen om een beslissende golden set af te dwingen. Het vertrouwen in een goede afloop was groot. Zeker nadat Maaseik dinsdag nog de Poolse landskampioen Belchatow versloeg in de Champions League.