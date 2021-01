Wie wel gebruik maakte van de eindejaarsperiode om weer even naar huis terug te keren, is Stijn Vreven. Vreven is aan de slag in Slovakije bij AS Trencin sinds juli van vorig jaar. Maar de afgelopen weken was hij weer even thuis in Kuringen. Vreven spreekt over een avontuur dat hem als mens en trainer weer verder brengt. De Belgische competitie mist hij niet én zegt hij, te veel trainers ambiëren een plekje bij een club in eigen land. Toch verrast het hem dat een club zoals STVV afgelopen maand niet bij hem kwam aankloppen.