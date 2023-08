door Niels Christiaens

Nog in de Challenger Pro League trapte Patro Eisden gisteravond zijn seizoen af. Het team van Stijn Stijnen beleefde een onvergetelijke avond bij z'n rentree in het profvoetbal. Het won met 3-1 van Deinze. En dat zorgde voor een eerste feestavond in Maasmechelen. De wedstrijd leek op weg naar een 1-1-gelijkspel, maar in een dol slot hielden de Kompels de drie punten thuis.