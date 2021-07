Ook VAR aanwezig tijdens oefenpot: STVV te sterk tegen 10 spelers van Westerlo

Er komt een sterke generatie Belgische BMX-rijders aan. Dat was dit weekend te horen op het EK BMX aan Circuit Zolder. De komst en verdere verbeteringen van de omloop hebben duidelijk heel wat jongeren warm gemaakt voor de spectaculaire sport. En dat gaat in de nabije toekomst hopelijk z'n vruchten afwerpen. Het EK was wel wat minder groots dan in de jaren toen er van een pandemie nog geen sprake was. Heel wat deelnemers en publiek moesten dan ook geweigerd worden omwille van de coronamaatregelen.