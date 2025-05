Oskar Giltay beleeft droomseizoen

En nog meer motorcross morgen in TVL Sportcafé. Daar krijgt u het boeiende verhaal van Antti Pyrhonen. De Fin is teammanager van het Kawasaki Racing Team, dat haar hoofdkwartier in Lommel heeft. Niet toevallig in de achtertuin van het motorcrosscircuit. Maar het team heeft ook een bekende eigenaar: niemand minder dan voormalig wereldkampioen Formule 1 Kimi Räikkönen. Antti & Kimi zijn intussen goede vrienden en de Formule 1-legende is regelmatig in Lommel te vinden. Dat vertelde Pyrhonen in Limburg International aan Tom Kums.