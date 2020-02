Pareltje van Hrošovský brengt Genk stap dichter bij PO I

Dit weekend werd er opnieuw gehandbald na een lange winterstop. Bocholt won meteen met ruime cijfers uit bij Aalsmeer. En is zo al zeker van een plaats in de Final Four. Tongeren verloor dan weer thuis van Bevo. En nog in de BeNeleague was er de Limburgse kraker tussen Initia Hasselt en Sporting Pelt. Pelt is nog volop in de running voor een plaats bij de laatste vier. Voor Hasselt wordt het dan weer bijzonder moeilijk om de play-downs te vermijden.