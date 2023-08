In het basketbal is de voorbereiding op het nieuwe seizoen vollop aan de gang. Hubo Limburg United speelde vandaag zijn eerste oefenwedstrijd tegen het Duitse Baskets Bonn. Het is de eerste wedstrijd in een reeks van oefenpotten tegen buitenlandse teams. De ambitie van United dit seizoen is opnieuw meedraaien aan de top van de BNXT League en eventueel te stunten in de beker.