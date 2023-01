Elise Mertens komt vannacht in actie op de Australian Open. Ze speelt tegen Garbiñe Muguruza, voormalig winnares van Roland Garros en Wimbledon. In de nacht van maandag op dinsdag komt Zizou Bergs voor het eerst in actie op de hoofdtabel van Australian Open. De 23-jarige Peltenaar plaatste zich via kwalificaties. Zijn tegenstander in de eerste ronde is de Serviër Laszlo Djere. Het nummer 70 van de wereld. Zizou zelf staat 131e, maar dit seizoen wil hij die top 100 binnen duiken. En daarvoor kan hij al een uitstekende zaak doen in die eerste ronde.