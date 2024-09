Patro Eisden blijft steken op gelijkspel tegen Club NXT

Morgen is Niels er terug met TVL Sportcafé. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen krijgt hij het bezoek van de kapitein van Racing Genk, Bryan Heynen. En ook motorcrosser Liam Everts komt langs. Stef Wijnants is onze analist. En in de nieuwe rubriek 'Limburg International' maken we elke week kennis met een buitenlander die in onze provincie woont dankzij de sport. In de eerste aflevering maken we kennis met Veronica Hayavaya uit Wit-Rusland. Zij traint de jonge talentjes bij turnkring Sta Paraat in Hasselt.