In TVL Sportcafé maken we kennis met Visar Musliu van STVV. Dat doen we in onze wekelijkse rubriek Limburg International. Musliu is een Noord-Macedoniër die de Kanaries vervoegde in het slot van de wintertransferperiode. De centrale verdediger maakte in 2021 deel uit van de nationale ploeg toen die zich voor het eerst plaatste voor een groot tornooi.