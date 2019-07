Simon Mignolet wil opnieuw meer aan spelen toekomen. Maar waar dat zal zijn, is voorlopig koffiedik kijken. Z'n huidige werkgever, Liverpool, wil de Truiense doelman graag aan boord houden. Maar daar wordt Mignolet gepareerd door de Braziliaanse nummer één Alisson Becker. Mignolet was dit weekend even terug in het land. Want hij opende in Sint-Truiden z'n nieuwe koffiebar. Jeroen Houben ging alvast een kijkje nemen.