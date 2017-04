Patro Eisden - Sporting Hasselt

Hoe zou het nog zijn met Jens Schuermans? De Limburgse mountainbiker die in Rio z'n Olympisch debuut maakte en alweer stiekem vooruit kijkt naar de Spelen in Tokio. We zochten de Maasmechelaar vanmiddag op in Beringen. Waar hij deelnam aan de eerste wedstrijd van de Benelux Cup.