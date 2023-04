Het is opnieuw hommeles in het handbal. Achilles Bocholt gaat in beroep tegen de forfaitnederlaag die het door de handbalbond kreeg aangesmeerd vorige week. Bocholt kreeg die sanctie nadat het volgens de bond was vergeten het aanvangsuur aan te kondigen van de wedstrijd van aanstaande maandag tegen Visé. De bond deed dat na een klacht van Visé, dat ook niet bereid was tot een compromis en zo twee punten in de schoot geworpen krijgt.