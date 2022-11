door TVL Produktie

In de autosport startte dit weekend de zesde editie van de Rally van Zuid-Limburg. Niet alleen piloten maar ook liefhebbers van over heel het land kwamen samen om de wedstrijd te zien. In de veldwegen van Sint-Truiden en Gingelom razen de wagens tegen 100 kilometer per uur om een zo snel mogelijke tijd neer te zetten.