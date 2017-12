Philippe Bormans: "Japanse invloed pas in zomer zichtbaar"

In het futsal nam Gelko Hasselt het vrijdagavond op tegen My Cars Roselies. Dat is de vijfde in de stand. Op papier geen makkelijke opgave dus, ook al had Gelko geen enkele moeite met de club uit de buurt van Charleroi. In de Alverberg werd het het 5-1. Hasselt blijft dus meedraaien aan de kop en wil dat blijven doen tot aan de meet.