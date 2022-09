In de motorcross was het vandaag uitkijken naar de ontknoping in het WK bij de MX250. Jago Geerts, de Balenaar die uitkomt voor het Limburgse Yamaha Kemea Team, had twee punten voorsprong op de titelverdediger Tom Vialle. Was Geerts koelbloedig genoeg in de Grote Prijs van Turkije of kregen we alsnog een ommekeer?