In 1A speelt Racing Genk vanavond thuis tegen Eupen. Een levensbelangrijke wedstrijd voor Genk als ze nog kans willen maken op play-off 2. Want de grote concurrent voor dat laatste play-off-2-ticket is STVV. Dat won gisteren verdiend met 0-2 van Zulte-Waregem. STVV is steeds meer de ploeg in vorm. Voor Christian Brüls hoeft het seizoen in ieder geval nog niet te stoppen.