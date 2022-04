Een hoogdag in het handbal gisteren want zowel bij de vrouwen als bij de mannen werd de finale van de Beker van België gespeeld. En bij de mannen was dat een Limburgs onderonsje tussen bekerhouder Achilles Bocholt en Handbal Tongeren. Beide teams waren ontzettend gebrand op de zege. Bij Bocholt ondermeer omdat ze dit seizoen voor het eerst sinds lang al een finale verloren hadden in de BeNe-League. En bij Tongeren omdat een trofee het perfecte afscheid zou betekenen voor de club die volgend seizoen fuseert met Hasselt. En dus voor een stuk ophoudt te bestaan. De meegereisde fans in de Alverberg werden dan ook getrakteerd op een onvervalste spektakelmatch.