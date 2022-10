Piepjong LVL Genk staat voor overgangsjaar

In het volleybal stond op de tweede speeldag van de competitie de Limburgse derby al op het programma. Tectum Achel kreeg in sporthal de Koekoek het bezoek van Greenyard Maaseik. Achel had op de openingsspeeldag met 3-0 verloren bij Haasrode-Leuven, Maaseik had thuis met de nodige moeite gewonnen van Gent. De Noord-Limburgers konden nog nooit winnen van de Maaseikenaren. Of dat gisteren wel lukte, hoort u van Tom Kums.