Pieter Timmers mikt op goud op het EK in Glasgow

Gisteren vond in Heusden-Zolder de 39ste editie van de Nacht van de Atletiek plaats. En die stond vooral in het teken van de kwalificaties voor het EK begin augustus in Berlijn. Want een aantal Belgen proberen nog de limiet te halen om naar dat EK te gaan. Ook opvallend: geen enkele Limburger bij de kandidaten.