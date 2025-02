Play-off 3 komt steeds dichterbij voor STVV na nederlaag bij Dender

door Niels Christiaens

Bij STVV gaat het van kwaad naar erger. De Kanaries verloren gisteren een cruciaal duel op het veld van Dender met 2-1. Achteraf was er veel te doen om een strafschop die Dender kreeg na hands van Rein Van Helden. Van Helden kreeg zelf een lichte duw in de rug en dus was de woede groot. Toch waren de Kanaries zelf ook kritisch voor de eigen prestatie. Met name Adriano Bertaccini, hij was onverbiddelijk achteraf. STVV blijft derde laatste met nog vijf speeldagen te gaan. Play-off 3 ontlopen wordt stilaan een huzarenstukje.