In het voetbal zitten in de provinciale reeksen alle competities erop. Gisterenavond werd er tijdens het Best Of The Season-gala in Hangar58 teruggeblikt op de beste spelers, trainers en doelpunten van het afgelopen seizoen. Provinciaal Voetbal Limburg wil daarmee het harde werk van de spelers en staf in de lagere voetbalreeksen onder de aandacht brengen.