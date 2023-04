In het volleybal konden de mannen van Tectum-Achel winnen tegen Waremme. De Noord-Limburgers hielden de supporters vijf sets lang op het puntje van hun stoel. Een mooie test en een eerste plaats in de challenge-play-off. Tectum is in de running voor dat Europees ticket als ze ook kunnen stunten in de twee volgende barrage-wedstrijden.