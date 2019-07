Sport Provinciaal kampioenschap wielrennen in Kerniel

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In Kerniel bij Borgloon vonden dit weekend de provinciale kampioenschappen in het wielrennen plaats. Een primeur deze keer, want nog nooit eerder werden alle provinciale kampioenschappen op hetzelfde parcours en in hetzelfde weekend georganiseerd. Gisteren was het de beurt aan de nieuwelingen en junioren, vandaag streden de elite zonder contract en de beloften voor de titel van provinciaal kampioen.