PXL'er Ward Lemmelijn kroont zich tot wereldkampioen indoorroeien

In het volleybal begon Greenyard Maaseik dit weekend aan de Champions Final 4. Dat is de eindronde met de vier beste ploegen van het land. De eerste twee van die playoffs spelen uiteindelijk de titelfinale. Maaseik stond voor de altijd moeilijke verplaatsing naar Menen en had bovendien een zware trip naar Sint-Petersburg in de benen zitten. Bovendien miste het spelverdeler Javad met een enkelblessure.