Racing Genk boekt moeizame maar broodnodige zege tegen KV Mechelen

Vanmiddag vond in het Helzoldstadion de Gouden Helm plaats in het Speedway. Met vier motorrijders racen op een afgesloten piste, dat zorgt voor heel wat spektakel. Jammer genoeg is Speedway in België minder bekend. Drie keer per jaar wordt in Heusden-Zolder een wedstrijd georganiseerd. Wij gingen langs en namen een kijkje.