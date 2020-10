In TVL Sportcafé blikken we vooruit naar de start van de BeNe-League handbal met de voorzitter van Achilles Bocholt, Pascal Derkoningen. In Het Moment gaan we 16 jaar terug in de tijd. Toen pakte Sporting Neerpelt zijn voorlopig laatste landstitel. De huidige trainer van Pelt, Björn Timmermans, was toen een belangrijk onderdeel van de kampioenenploeg in 2004. 16 jaar later hoopt hij met Sporting Pelt weer aan te knopen met het succes van toen.