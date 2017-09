In Rotterdam werd gisteren de Grand Final van de World Series triatlon gehouden. Dat is het officieuze WK. Jelle Geens startte er met hoge verwachtingen. De triatleet uit Heusden-Zolder miste een groot deel van het seizoen door een blessure, maar was de voorbije weken goed in vorm. Voor de talrijk meegereisde supporters hoopte hij dan ook op een plaats in de top 10. Een verslag vanuit Rotterdam van Tom Kums.