Racing Genk in slotfase onderuit op Standard

In het velrijden is Quinten Hermans vanmiddag vierde geworden op de wereldbeker in Bern. De winst was daar voor Eli Yserbyt. De Looienaar heeft er een goed weekend opzitten, want gisteren werd hij ook al tweede in de Superprestige in Boom. Daar was enkel Toon Aerts sterker. Door de tweede plaats is Hermans wel de nieuwe leider in de Superprestige, met 3 punten voorsprong op Corné Van Kessel.