Racing Genk met twee nieuwe Noren naar Benidorm

We blijven bij het tennis want iets dichter bij huis, in Alken, vond dit weekend de ontknoping plaats van het vijfsterrentoernooi dat op 22 december was begonnen. Eén Limburgse geraakte tot in de halve finales: Sofie Oyen uit Leopoldsburg. Wij volgden haar in haar halve finale tegen Charlotte Swaans uit Mol.