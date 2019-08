Na een 0 op 6 en dus een valse start van de competitie ging STVV op zoek naar z'n eerste punten van het seizoen. Een lastige opdracht want de tegenstander op Stayen vanmiddag was Standard dat de competitie dan weer begon met een 6 op 6. De Truiense fans keken de hele week uit naar het streekduel, want zij wilden de Japanse eigenaars een krachtig signaal geven omdat ze niet tevreden zijn met het transferbeleid.