In de BeNeLeague handbal heeft Achilles Bocholt de reguliere competitie afgesloten als leider. De Bocholtenaren onderstreepten gisteren nog eens hun overmacht door stevig uit te halen bij het nummer 2 in de stand, Lions: 29-39 werd het daar. Ook het nummer drie, Aalsmeer, was al zeker van deelname aan de halve finales. Enkel voor het vierde en laatste ticket was het nog spannend. Sporting Pelt had de beste kaarten. Als het gisteren won bij Hubo Handbal, dan was het zeker van de vierde plaats....en een halve finale tegen de buren uit Bocholt.