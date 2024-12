- Want ook in tweede nationale waren we bij een derby. Die tussen Wellen en Racing Hades. Beide ploegen kampeerden in de buik van het klassement. - En ook in het handbal stond er een derby op het programma. De slag om het Noorden tussen Achilles Bocholt en Sporting Pelt levert altijd wel spektakel op. - En we waren bij terugkeer van Jaleesa Maes bij Athenas Lummen. De voormalige Belgian Cat moet ervaring brengen bij de jonge Lummense garde.