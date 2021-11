In het handbal waren gisteren alle ogen gericht op Sezoens Achilles Bocholt tegen Sporting Pelt. De strijd om het noorden werd ditmaal gevoerd tussen het nummer 2 en het nummer 3 in het klassement. Dus niet alleen was er het sportieve belang. Maar ook het extra-sportieve. Want het duel tussen beide teams is er altijd een op het scherp van de snee.