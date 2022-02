In het volleybal leek Greenyard Maaseik de voorbije week uit het dal te kruipen. Na de trainerswissel Banks-Bertini wonnen de Maaseikenaren in Leuven en stuntten ze woensdag ook in de Champions League tegen Ankara. Gisteren moest Greenyard thuis bevestigen in de topper tegen Aalst. De Aalstenaren stonden met Maaseik en Menen op een gedeelde tweede plaats én hadden dit seizoen al twee keer gewonnen van de Maaseikenaren: in de beker én de competitie.