Racing Genk verdient zege, maar geraakt niet voorbij Charleroi

De Amstel Gold Race is voor de Limburgse wielerfans nog altijd de klassieker die het dichtst bij huis gereden wordt. De voorjaarsklassieker passeert zelfs heel even over Belgische wegen. En zo'n wedstrijd zo dichtbij, dat lokt ook heel wat Limburgse wielerfans de grens over. Om te supporteren voor Dylan Teuns, Jelle Vanendert en natuurlijk Tim Wellens.