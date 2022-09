STVV heeft zich goed herpakt na het verlies tegen Standard vorig weekend. De kanaries wonnen met 0-3 van Zulte-Waregem en blijven zo comfortabel in de middenmoot. STVV verloor sinds januari niet meer buitenshuis, de overwinning in Waregem was al de elfde keer op rij dat de kanaries niet meer verloren op verplaatsing. En dat hadden ze gisteren te danken aan een ijzersterke start.