Racing Genk zet grote stap richting vierde landstitel

In het handbal was het zaterdag Limburg boven. In de Sportoase in Leuven streden namelijk aartsrivalen Bocholt en Sporting NeLo om de Beker van België. BeNeleague-winnaar Bocholt was uiteraard favoriet. Maar Sporting NeLo was van plan z'n huid duur te verkopen. Het talrijk opgekomen publiek krijg dan ook waar voor z'n geld. Namelijk een bloedstollende finale op het scherp van de snee.