door Niels Christiaens

In Ieper konden rallyfanaten hun hart ophalen met een manche van het WK. Onze landgenoot Thierry Neuville won de allereerste Belgische manche van het WRC-kampioenschap. Maar ook de BRC-wagens kwamen in Ieper in actie. De vorige BK-manche, die van de South Belgian Rally, leverde Gingelommenaar Kris Princen nog een derde plek op. De vraag was dan ook of hij beter kon.