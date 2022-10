door Tom Kums

In het handbal was de Alverberg vanmiddag het decor voor de interland tussen België en Kroatië. De Red Wolves werkten er hun tweede westrijd af in de kwalificatiecampagne voor het EK van 2024 in Duitsland. Donderdag verloren de Belgen nog met het kleinste verschil van Nederland. In eigen huis wilden de Red Wolves dus graag punten pakken tegen het sterke Kroatië.