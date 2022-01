'Matt' oftwel Matthew Hodge is een naam om in de gaten te houden. Niet alleen omdat hij de zoon van Odell Hodge is - toch een legende in het Limburgse basketbal - maar ook omdat de amper 17-jarige Limburger al speelminuten maakte in de hoogste afdeling bij Bergen. En intussen ook uitgegroeid is tot één van de sterkhouders bij z'n andere club GSG Aarschot in de top divisie 2. Hoog tijd voor een kennismaking dus.