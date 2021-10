En dan duiken we de zaal in voor het volleybal, want gisteren ging de competitie in de Liga A bij de dames van start. LVL Genk, zoals de fusieclub tussen Datovoc Tongeren en Jaraco As nu heet, kreeg thuis Charleroi op bezoek. Vorig seizoen werden de Limburgse dames nog vice-kampioen. Dat opnieuw evenaren, zou met een nieuwe kern een straffe prestatie zijn.