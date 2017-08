Riemstenaar Tom Dumoulin wint Binckbank Tour

Bij tennisclub Excelsior Hasselt kregen ze de voorbije week weer heel wat jonge talenten over de vloer. De Young Champions Cup is het enige categorie 1 toernooi voor -14 jarigen in België. 128 jongens en meisjes van over de hele wereld nemen het er tegen elkaar op. Dat wereldtoppers als Juan Martin del Potro of Viktoryja Azarenka het toernooi in hun jonge jaren wisten te winnen, zegt alvast iets over de kwaliteit van het deelnemersveld.