Een simpele overwinning voor Mathieu van der Poel dus. Bij de Limburgers was het uitkijken naar Quinten Hermans en Timo Kielich. De 21-jarige Kielich uit Alken is nog belofte maar probeert zich de afgelopen weken te bewijzen bij de profs. En met een twaalfde plaats deed hij het uitstekend in Zolder. Minder geluk was er voor Looienaar Quinten Hermans. Na een val geraakt hij niet meer in z'n ritme en moet tevreden zijn met een 21ste plaats. Een tegenvaller voor de 25-jarige Hermans die na een zware val in augustus en daaropvolgende medische problemen de goede vorm weer te pakken leek te hebben.