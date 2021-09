Limburg United is de competitie gestart met twee thuisnederlagen. Vanmiddag kwam Bergen op bezoek in de Alverberg, 67-68 werd het. En vrijdagavond werd de competitie geopend thuis tegen de Antwerp Giants. Met een sterk vernieuwde ploeg. United verloor wel van de Giants met 72-81, maar zit nog in volle opbouw. Want Limburg heeft ambitie, en wil in de top 5 geraken om op het einde van het seizoen de Golden League te kunnen spelen met ook 5 Nederlandse teams; een soort Beneleague, zeg maar.