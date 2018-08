Sport Rutger Wouters Belgisch kampioen bij elite zonder contract

Eindigen doen we met mooie beelden uit het wielrennen. In Stabroek, in de provincie Antwerpen is dat, is Gerben Thijssen uit Genk Belgisch kampioen geworden bij de beloften. Rutger Wouters was de beste bij de elite zonder contract.