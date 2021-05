Wie dit weekend snelle boten en jetski’s over het kanaal wilde zien razen, kon daarvoor het best naar Lummen gaan. En dat voor het Belgische Offshorekampioenschap. Een eer die normaal is weggelegd voor de kustgemeenten. Maar nu dus in Limburg wordt gehouden. Een veer die watersportclub Lumma Ski zich op de hoed mag steken.